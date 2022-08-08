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عربي-دولي

موسكو: بولندا تسعى لفرض سيطرتها على أكثر القطاعات الواعدة في الاقتصاد الأوكراني

Lebanon 24
08-08-2022 | 16:30
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قالت إدارة جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، إن بولندا تسعى لفرض سيطرتها على أكثر القطاعات الواعدة في الاقتصاد الأوكراني.

وأضاف بيان الإدارة، أن بولندا تريد فرض سيطرتها على أكثر القطاعات الواعدة في الاقتصاد الأوكراني، ولا سيما الزراعة، إذ تم بالفعل تنظيم شراء المنتجات بأسعار منافسة.
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ولفتت إلى أن بولندا تستثمر في إنشاء بنية تحتية للنقل من أجل تصدير المواد الغذائية الأوكرانية دون عوائق إلى أوروبا والأسواق الأخرى.

وأضافت دائرة الاستخبارات أن خطط وارسو مدعومة بالقوانين المعتمدة في أوكرانيا والتي تسمح ببيع المؤسسات الصناعية الحكومية بخصم 50٪.
 
(روسيا اليوم)
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