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عربي-دولي
ترامب يعلن عن مداهمة "إف بي آي" لمقر إقامته في فلوريدا: خرقٌ للقوانين واحتلال
Lebanon 24
08-08-2022
|
20:00
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أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن رجال مكتب التحقيقات الفيديرالي (إف بي آي) داهموا مقر إقامته في منتجع "مار ايه لاغو" بفلوريدا، في ما وصفه بأنه "سوء تصرف للادعاء العام، وخرقٌ للقوانين، واحتلال".
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وقال: "إنها أوقات عصيبة لأمتنا، حيث يخضع منزلي الجميل في مار ايه لاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا حاليا للحصار والمداهمة والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من رجال مكتب التحقيقات الفيديرالي".
وأضاف: "إنه سوء سلوك من جانب الادعاء العام، واستخدام لنظام العدالة كسلاح، وهجوم يشنه الديموقراطيون اليساريون المتطرفون الذين يحاولون بشكل يائس أن لا أترشح للرئاسة في عام 2024".
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