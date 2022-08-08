"إف بي آي" تحرّى حول ما إذا كان ترامب استولى على وثائق سرية

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نقلت وسائل الإعلام الأميركي عن مصادر مطلعة أن «إف بي آي» تحرّى، خلال مداهمته لمقر للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لمعرفة ما إذا كان «استولى» على «وثائق سرية» من البيت الأبيض.وأضافت المصادر أن المحققين التقوا الرئيس السابق لفترة وجيزة.وتحدثت عن تقارير حول «تأخر ترامب في إعادة 15 صندوقا تحوي مواد طلبها مسؤولون في الأرشيف الوطني لأشهر»، لكن مصادر أخرى ذكرت أن «مذكرة التفتيش لا علاقة لها بتحقيقات اقتحام مقر الكونغرس وإنما تتعلق بوثائق سرية مفقودة».ونقلت «فوكس نيوز» عن مصادر مطلعة أن «عملاء إف بي آي كسروا خزانة ترامب ولم يجدوا شيئا وصادروا وثائق وصناديق عشوائيا».