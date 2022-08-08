Advertisement

عربي-دولي

"إف بي آي" تحرّى حول ما إذا كان ترامب استولى على وثائق سرية

Lebanon 24
08-08-2022 | 22:52
A-
A+
Doc-P-979061-637956212186687216.jpg
Doc-P-979061-637956212186687216.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت وسائل الإعلام الأميركي عن مصادر مطلعة أن «إف بي آي» تحرّى، خلال مداهمته لمقر للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لمعرفة ما إذا كان «استولى» على «وثائق سرية» من البيت الأبيض.
Advertisement

وأضافت المصادر أن المحققين التقوا الرئيس السابق لفترة وجيزة.
وتحدثت عن تقارير حول «تأخر ترامب في إعادة 15 صندوقا تحوي مواد طلبها مسؤولون في الأرشيف الوطني لأشهر»، لكن مصادر أخرى ذكرت أن «مذكرة التفتيش لا علاقة لها بتحقيقات اقتحام مقر الكونغرس وإنما تتعلق بوثائق سرية مفقودة».

ونقلت «فوكس نيوز» عن مصادر مطلعة أن «عملاء إف بي آي كسروا خزانة ترامب ولم يجدوا شيئا وصادروا وثائق وصناديق عشوائيا».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2022-08-09
04:30 | 2022-08-09
04:00 | 2022-08-09
03:30 | 2022-08-09
03:22 | 2022-08-09
03:00 | 2022-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website