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مقتل 5 جنود يمنيين وإصابة 27 في خروقات حوثية للهدنة

Lebanon 24
08-08-2022 | 22:58
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أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن مقتل خمسة جنود وإصابة 27 آخرين جراء أكثر من 500 خرق للميليشيات الحوثية للهدنة الأممية التي تم إعلان سريان التمديد الثاني لها الثلاثاء الماضي.
وقالت الوزارة في بيان إن ميليشيات الحوثي ارتكبت 501 خرق للهدنة الأممية في جبهات ثماني محافظات يمنية خلال الفترة من الثالث إلى السابع من أغسطس الجاري وهي الأيام الخمسة الأولى من الهدنة بعد تمديدها للمرة الثانية.
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وأضافت أن الخروقات التي تنوعت بين استهداف مواقع الجيش والمقاومة في الجبهات كافة بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية والعيارات المختلفة وبسلاح القناصة والطائرات المسيرة المفخخة أسفرت عن مقتل خمسة من قوات الجيش وإصابة 27 آخرين.
وأشارت إلى أن ميليشيات الحوثي ضاعفت كذلك من أعمال شق الطرق واستحداث مواقع للقناصة وحفر الخنادق وبناء التحصينات ونشر الطائرات الاستطلاعية المسيرة في مختلف الجبهات.
وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أعلن الثلاثاء الماضي اتفاق الأطراف اليمنية على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها المتفق عليها لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أكتوبر المقبل.

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