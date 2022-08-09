جندتهما "أجهزة المخابرات الروسية" .. أوكرانيا تحبط عملية لاغتيال وزير الدفاع ورئيس المخابرات







وقال الجهاز في بيان إن الأجهزة الأمنية الأوكرانية أحبطت مؤامرة "وكالة المخابرات العسكرية الروسية" لاستخدام مجموعة تخريبية لتنفيذ ثلاث عمليات قتل استهدفت إحداها ناشطا أوكرانيا بارزا.

Advertisement

ولم يتسن التحقق من هذه التقارير من مصادر مستقلة. قال جهاز الأمن الداخلي الأوكراني اليوم الاثنين إن أوكرانيا ألقت القبض على شخصين جندتهما "أجهزة المخابرات الروسية" خططا لقتل وزير الدفاع ورئيس وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانيين.وقال الجهاز في بيان إن الأجهزة الأمنية الأوكرانية أحبطت مؤامرة "وكالة المخابرات العسكرية الروسية" لاستخدام مجموعة تخريبية لتنفيذ ثلاث عمليات قتل استهدفت إحداها ناشطا أوكرانيا بارزا.ولم يتسن التحقق من هذه التقارير من مصادر مستقلة.

ولم يصدر حتى الآن رد فعل من موسكو أو وسائل الإعلام الرسمية الروسية على البيان الأوكراني.



وغزت روسيا أوكرانيا يوم 24 شباط وتخضع عمليات تأمين كبار المسؤولين في البلاد لإجراءات مشددة للغاية.

(سكاي نيوز)