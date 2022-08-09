لصد أي هجوم صيني.. تايوان تبدأ مناورات لسلاح المدفعية

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أعلنت تايوان أنطلاق مناورات عسكرية بالذخيرة الحية تحاكي صد هجوم من الصين، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.وأكد المتحدث باسم الجيش الثامن التايواني أن المناورات بدأت في مقاطعة بينغتونغ الجنوبية بُعيد الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش بإطلاق قنابل مضيئة وقذائف مدفعية، مضيفا أنها ستنتهي قرابة الساعة الواحدة والنصف بتوقيت غرينتش.وأعلنت تايوان في وقت سابق من هذا الأسبوع عن اعتزامها إجراء مناورات عسكرية في الجنوب لاختبار الجاهزية القتالية بالذخيرة الحية في محافظة بينغتونغ تشمل مدافع هاوتزر، كما يجري مناورات في أيلول المقبل.