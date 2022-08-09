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عربي-دولي

"سنواصل الدعم".. مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا

Lebanon 24
09-08-2022 | 01:30
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أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الاثنين، تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا تصل قيمتها إلى مليار دولار، مما يرفع حجم المساعدات التي قدمتها إدارة الرئيس، جو بايدن، لأوكرانيا إلى 9.8 مليار دولار.
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وتشمل المساعدات التي أعلن عنها بلينكن في بيان له "أسلحة وذخائر ومعدات يستخدمها الأوكرانيون بشكل فعال للدفاع عن أنفسهم".

وقال بلينكن: "كان الرئيس بايدن واضحا في أننا سنواصل دعم الشعب الأوكراني وهو يدافع عن بلاده من العدوان الروسي مهما طال الأمر".

وأكد "وقوف" الولايات المتحدة مع "الحلفاء والشركاء من أكثر من 50 دولة لتقديم المساعدة الأمنية الحيوية لدعم دفاع أوكرانيا عن سيادتها وسلامة أراضيها ضد العدوان الروسي".

وأعلن البنك الدولي، الاثنين، أيضا رصد مساعدة مالية إضافية لأوكرانيا قدرها 4.5 مليار دولار، لتأمين الخدمات والرواتب التقاعدية.
(الحرة)
المصدر: الحرة
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