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عربي-دولي

"غادرت أوكرانيا للأبد".. بدء تطبيق القوانين الروسية في زابوروجيا

Lebanon 24
09-08-2022 | 02:00
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علن ممثل الإدارة الإقليمية في زابوروجيه فلاديمير روغوف بدء تطبيق القوانين الروسية في المقاطعة، مشيرا إلى أنه تم رسم مسار إعادة التوحد مع روسيا.

وقال روغوف في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية إن "الشرطة المحلية تسترشد بالقوانين الجنائية والإدارية الروسية".
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وفي تصريح آخر للوكالة، أشار إلى أن "أراضي زابوروجيه غادرت أوكرانيا إلى الأبد، وقد حددت المنطقة مسار إعادة الوحدة مع روسيا ولن يكون هناك عودة إلى الوراء".

وأضاف: "لذلك أنصح نظام زيلينسكي بالتعود على هذا الآن والبدء في إدراك وتحديد حدود منطقة زابوروجيه مع روسيا حصريا".

وتابع أن "السكان في الأراضي المحررة يرغبون في العودة إلى روسيا، لذا فهم (سلطات كييف) في حالة هستيرية، ويحاولون تهديد السكان المدنيين بقصف البنى التحتية المدنية".
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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