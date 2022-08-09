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هذه الدولة تدرس التراجع عن نقل سفارتها للقدس!

Lebanon 24
09-08-2022 | 04:00
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أعلنت وزارة الخارجية في جمهورية هندوراس بأميركا الوسطى، أن البلاد تدرس إعادة سفارتها في إسرائيل إلى تل أبيب، وذلك بعد عام من نقلها إلى القدس بقرار من الرئيس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز.

وكان هيرنانديز، وهو محافظ اعتبر نفسه حليفاً وثيقاً لواشنطن، نقل سفارة هندوراس في إسرائيل إلى القدس في عام 2021.
 
يشار إلى أن رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، قد جرى تسليمه في وقت سابق من العام الجاري، إلى الولايات المتحدة، وذلك بتهمة تهريب المخدرات، بينما تولت اليسارية شيومارا كاسترو المنصب خلفاً له في كانون الثاني.
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من جانبه، قال وزير خارجية هندوراس، إنريكي رينا، في بيان، إن "مسألة نقل السفارة إلى تل أبيب نوقشت بالفعل مع الرئيسة (كاسترو) وهو موضوع يهمها، وكذلك الحفاظ على علاقة متوازنة مع الدول العربية الأخرى وإسرائيل".

وقال رينا، إن قرار إعادة السفارة إلى تل أبيب يمكن أن يُتخذ "بهدف إعادة الاحترام لقواعد القانون الدولي التي تطالب بها الأمم المتحدة".


(عربي بوست)
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