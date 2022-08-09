تصريح لافت في التوقيت.. المالكي: لا حل للبرلمان ولا انتخابات مبكرة إلا بانعقاد مجلس النواب العراقي





وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا يوم الأربعاء الماضي إلى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد بعد حل البرلمان الحالي، مشيرا إلى أنه لم يقرر بعد المشاركة في الانتخابات من عدمها.

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جاء ذلك عقب احتجاجات شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة، رفضا لمرشح الإطار التنسيقي الشيعي لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني. قلت قناة النجباء العراقية، اليوم الاثنين، عن رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أنه "لا حل للبرلمان ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة مجلس النواب إلى الانعقاد".وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا يوم الأربعاء الماضي إلى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد بعد حل البرلمان الحالي، مشيرا إلى أنه لم يقرر بعد المشاركة في الانتخابات من عدمها.جاء ذلك عقب احتجاجات شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة، رفضا لمرشح الإطار التنسيقي الشيعي لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.

وفيما تتواصل الاعتصامات في البرلمان العراقي، أكد زعيم التيار الصدري أن حل البرلمان العراقي أصبح مطلباً شعبياً وسياسياً ونخبوياً لا بديل عنه، مشيراً إلى وجود ردود فعل إيجابية بشأن دعوته المتعلقة بذلك.



وأضاف الصدر، في تغريدة، السبت، أن حراك تياره سيستمر حتى تحقيق جميع المطالب، داعياً لوقفة جادة لإنقاذ العراق من الفساد والتبعية، قائلاً إن العراق يحتاج إلى أفعال بعيدة عن الحوارات الهزيلة.

(العربية)