نافذة ضيقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا : ما علاقة تشرين الاول؟

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"يجب أن تنتهي الحرب في أوكرانيا على وجه السرعة. وكلما طال أمدها، زادت العواقب المروعة وزادت صعوبة العوائق التي تعترض التوصل إلى السلام"، بحسب ما كتب موقع "ريسبونسيبل ستايتكرافت" الأميركي.وقال" قد تكون هناك نافذة ضيقة لإنهاء الحرب دبلوماسياً، بعد أن بات كلا الجانبين منهكين، مما يجعل احتمال توقف الحرب أمراً ممكناً. على الرغم من أن وقف إطلاق النار في البداية سيجمد الخسائر الإقليمية الحالية لأوكرانيا، سيكون ذلك أفضل من استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى. إن مفاوضات السلام اللاحقة سوف تعالج النتيجة غير العادلة لوقف إطلاق النار. في حين أن الغزو الروسي لأوكرانيا يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، إلا أنه نتيجة لفشل هائل للدبلوماسية. كان من المفترض أن تكون الخلافات الروسية القديمة مع أوكرانيا والغرب، خاصة في ما يتعلق بتوسيع الناتو، موضوع حوار بدلاً من الازدراء. وبدلاً من ذلك، واصلت الولايات المتحدة تشجيع طموحات أوكرانيا للنضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك في تشرين الثاني 2021. إن الاستئناف العاجل للحوار بين الولايات المتحدة وروسيا ضروري لإنهاء الحرب في أوكرانيا".وتابع الموقع، "في الوقت الذي تدور فيه الحرب بين روسيا وأوكرانيا، يُنظر إليها في موسكو على أنها حرب مع الولايات المتحدة. تهدف روسيا إلى ردع أوكرانيا عن الانضمام إلى حلف الناتو، لحماية "الجمهوريات الشعبية في دونباس" - المقاطعات الشرقية في لوهانسك ودونيتسك - ولتعزيز جسر بري بين دونباس وشبه جزيرة القرم. تهدف أوكرانيا إلى الحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها و"هزيمة روسيا". بالنسبة للطرفين، الحرب وجودية. لقد تسببت الحرب، التي دخلت شهرها السادس بالفعل ولم تظهر عليها أي علامة على الانتهاء، في معاناة بشرية ودمار هائلين في أوكرانيا. وأودت الحرب بحياة أكثر من 100 ألف ضحية أوكرانية وشردت أكثر من 14 مليونا. وتقدر تكاليف إعادة الإعمار في أوكرانيا بمبلغ مذهل يبلغ 1 تريليون دولار. على الجانب الروسي، تقدر الخسائر بـ 75 ألف قتيل وجريح. يتسبب التأثير المشترك للحرب واللاجئين والعقوبات غير المسبوقة على روسيا وتقلص إمدادات الطاقة الروسية في ارتفاع التضخم ونقص الوقود في أوروبا. علاوة على ذلك، منعت الحرب تصدير المنتجات الزراعية من روسيا وأوكرانيا إلى البلدان النامية، مما تسبب في انعدام الأمن الغذائي. والأكثر إثارة للقلق، أن الحرب حطمت خطاً أحمر في العلاقات الدولية: "حرب الأعصاب" النووية".وأضاف الموقع، "ومع ذلك، فإن عددًا مذهلاً من صقور السياسة الغربية يحثون على المزيد من المساعدة العسكرية الصارمة لأوكرانيا لاستعادة الأراضي الواقعة تحت الاحتلال الروسي حاليًا. فهم يوازنون بين مناشدات التفاوض والمهادنة. هؤلاء النقاد يتجاهلون عواقب نصائحهم والحقائق على الأرض في منتصف حزيران، غرد زعيم أوكراني أن البلاد بحاجة إلى الآلاف من المدفعية الثقيلة وقاذفات الصواريخ والدبابات والطائرات بدون طيار، مما يؤكد حجم المساعدة الغربية الإضافية اللازمة لعكس التقدم الروسي. ولكن حتى لو انتصرت أوكرانيا، فمن المرجح أن تقوم روسيا بغزو آخر العام المقبل. وبالتالي، سواء تصاعدت الحرب لاستعادة الأراضي، أو نشأت حالة من الجمود، فإن أوكرانيا ستحتاج إلى دعم غربي مستمر إلى الأبد. في روسيا، سوف يتعمق تأثير العقوبات، مما يؤدي إلى استنزاف قدرتها الحربية تدريجيًا، والتأثير أيضًا على عموم السكان. إذا استمرت الحرب لفترة أطول، فإن التكاليف البشرية والمادية والسياسية الهائلة ستزداد ليس فقط للطرفين المتحاربين، ولكن أيضًا لأوروبا والعالم بأسره. في 29 آذار، توصلت أوكرانيا وروسيا إلى اتفاق تاريخي بشأن أكثر القضايا إثارة للجدل، وهو موافقة أوكرانيا على عدم الانضمام إلى الناتو. علاوة على ذلك ، كان مستقبل الأراضي الأوكرانية التي كانت آنذاك تحت السيطرة العسكرية الروسية أو التي تم ضمها بالفعل إلى روسيا موضوع مفاوضات موسعة متعددة الأطراف. لم يتم إبرام الاتفاقية المقترحة، وأصبح الطرفان أكثر تباعدًا الآن".وبحسب الموقع، "في الواقع، معارضة المفاوضات هائلة في أوكرانيا - أظهر استطلاع للرأي في أيار أن 82 بالمائة من الأوكرانيين يعارضون أي تنازلات إقليمية للتوصل إلى اتفاق سلام. من المفهوم أن الحكومة الأوكرانية ستتعرض لضغوط شديدة للموافقة على اتفاق سلام لا يشمل استعادة جزء على الأقل من وحدة أراضيها. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحظى الامتيازات الأوكرانية باستفتاء شعبي. كما لا يبدو أن الجانب الروسي مهتم بتسوية متفق عليها. بالنسبة للطرفين، ستتطلب المفاوضات حوارًا مع عدو شيطاني. لن يكون هذا استثناءً في صنع السلام في التاريخ. تعتبر المفاوضات الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا بشأن تبادل أسرى الحرب وتسهيل تصدير الحبوب مشجعة. إن الأمر الذي سيساهم في تغيير قواعد اللعبة هو في حال نظرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في حوافز ملموسة مثل تسريع عضوية الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا وتخفيف العقوبات الإضافية على روسيا بشرط وقف إطلاق النار والمفاوضات بحسن نية من أجل اتفاقية سلام دائم. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تعيد الاتفاقية تصور العلاقات المستقبلية بين الولايات المتحدة وروسيا وكذلك بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. وبالتالي، سيكون لدى كل جانب حوافز جذابة لوقف الحرب وإعاقة استئناف القتال. يجب أن تضمن الدبلوماسية الحكيمة والحنكة السياسية عدم تعرض أي من الطرفين للإذلال في هذه العملية. مثل هذه المبادرة ستتطلب جهداً دبلوماسياً هائلاً لإنجازها على أرض الواقع. يمكن لزعماء العالم الحاليين والسابقين، لا سيما زعماء الدول الجنوبية، الذين يتمتعون بعلاقة وثيقة برئيسي روسيا وأوكرانيا، تحمّل العبء الثقيل الأولي وإقناعهم بأن إنهاء الحرب عن طريق التفاوض أمر ممكن ومفضل. يمكن للأمين العام للأمم المتحدة، باستخدام سلطته المعنوية الكبيرة، تعبئة صانعي السلام هؤلاء".ورأى الموقع أنه "مع التقدم العسكري البطيء والمكلف الذي تمكّن كلا الجانبين من تأمينه في الأشهر الماضية، فمن المحتمل أنهما يقتربان من نقطة في الحرب يكون من الممكن عندها تصور إيقافها. قد تحين هذه اللحظة قبل أن يبدأ الشتاء في تشرين الأول. بحلول ذلك الوقت، إما أن تستولي روسيا على منطقة دونباس بأكملها أو، بعد أن استولت على معظم المنطقة، فإن متابعة الاستيلاء على الأجزاء المتبقية من دونباس سيكون أمرًا شديد الصعوبة بالنسبة لقواتها. يمكن لروسيا بعد ذلك أن تعلن "إنجاز المهمة" في "عملياتها العسكرية الخاصة". تستخدم القوات المسلحة الأوكرانية أسلحة دقيقة متعددة الإطلاق قدمتها الولايات المتحدة في حزيران الماضي، وساهمت بفرض ثمن باهظ على الجانب الروسي. تهدف أوكرانيا حاليًا إلى استعادة خيرسون في الجنوب. قد تنجح. وبالتالي، من المرجح أن تفتح نافذة ضيقة لصنع السلام في تشرين الأول، مما يجعل وقف إطلاق النار الفوري ممكناً تعقبه مفاوضات سلام. حتما، سيسفر وقف إطلاق النار عن نتيجة غير عادلة في البداية. ومع ذلك، فإن مستقبل الأراضي الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية في وقت وقف إطلاق النار سيتم تحديده خلال مفاوضات موسعة متعددة الأطراف، والتي من شأنها أن تعيد وحدة أراضي أوكرانيا إلى أقصى حد ممكن، وتحافظ على سيادتها، وتوفر الأمن ضد أي غارات مستقبلية، وتضمن لأوكرانيا وضعًا غير نووي وغير عضو في الناتو، وتساهم في إنشاء بنية تحتية متعددة الأطراف لإعادة الإعمار، وتدعم انضمام البلاد السريع إلى الاتحاد الأوروبي".