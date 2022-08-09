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عربي-دولي

وسط مخاوف من حرب نووية.. ناغازاكي تحيي ذكرى القصف الذري

Lebanon 24
09-08-2022 | 06:00
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أحيت مدينة ناغازاكي اليابانية ذكرى ضحايا القصف الذري الأميركي في التاسع من آب خلال الحرب العالمية الثانية.

فقبل 77 عاما، ألقت الولايات المتحدة أول قنبلة ذرية تستخدم في التاريخ على هيروشيما في السادس من آب عام 1945، ودمرت المدينة وقتلت 140 ألف شخص.
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وألقت القنبلة الثانية بعد 3 أيام على ناغازاكي، ما أسفر عن مقتل 70 ألف شخص آخرين. وفي 15 آب، استسلمت اليابان مُنهية الحرب العالمية الثانية. 

وخلال إحياء الذكرى 77 للقصف الذري الأميركي على المدينة، وقف مشاركون في المراسم، بينهم دبلوماسيون من الدول النووية، دقيقة صمت في الساعة 11:02 صباحا، وهي لحظة انفجار القنبلة فوق ناغازاكي، المدينة الواقعة جنوبي اليابان، في 9 أغسطس عام 1945.

وقال عمدة مدينة ناغازاكي، توميسا تاوي، مشيرا إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا حاليا، إن هذه الأزمة أظهرت للعالم أن هجوما نوويا آخر "ليس مجرد مصدر قلق، ولكنه أزمة ملموسة وحالية".

وتابع قائلا في كلمة له اليوم الثلاثاء من "حديقة السلام" في ناغازاكي : "الاعتقاد بأن الأسلحة النووية يمكن امتلاكها ليس للاستخدام الفعلي ولكن للردع خيال، ليس أكثر من مجرد أمل".

وأضاف تاوي "إن الأسلحة النووية يمكن استخدامها طالما كانت موجودة"، مضيفا "إزالتها هو السبيل الوحيد لإنقاذ مستقبل البشرية"، وفقا للأسوشيتد برس.
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