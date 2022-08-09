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عربي-دولي

أردوغان: المسجد الأقصى خط أحمر!

Lebanon 24
09-08-2022 | 06:30
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بكل وضوح أن المسجد الأقصى، القبلة الأولى للمسلمين، هو "خط أحمر" بالنسبة إلى بلاده.

وشدد أردوغان في منشور له على "تويتر" أمس الاثنين، على أن "تركيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وإخواننا في غزة".
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وأضاف: "نحن نستثمر العلاقات التي أعدناها إلى مسارها الطبيعي مع إسرائيل لمصالح بلدنا، وفي نفس الوقت من أجل الدفاع عن حقوق ومصالح أشقائنا الفلسطينيين".

وتابع: "ونعرب دائما في اتصالاتنا مع المسؤولين الإسرائيليين عن مدى حساسية قضية القدس بالنسبة لنا، وعن مدى الأهمية التي توليها تركيا لحل الدولتين، وتوفير الأمن والاستقرار والتنمية في فلسطين، على أعلى مستوى".

كذلك، أكد الرئيس التركي على أنه "أبدى موقفا واضحا في وجه الاعتداءات التي تقوم بها قوات الأمن الإسرائيلية منذ أيام وتستهدف غزة والمدنيين العزل في غزة".

وندد بمقتل "الأطفال الصغار الذين لا يزالون في المهد"، مؤكدا أنه "ليست هناك أي ذريعة يمكن قبولها فيما يتعلق بهذا الأمر".

وكانت إسرائيل قد سمحت للمستوطنين، يوم الأحد، باقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس، تزامنا مع إحياء اليهود ما يسمونه ذكرى "خراب الهيكل".

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" بقطاع غزة دخل حيز التنفيذ، مساء الأحد، بعد جولة من التصعيد استمرت 3 أيام وأسفرت عن مقتل 43 فلسطينيا وإصابة عشرات الآخرين.
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