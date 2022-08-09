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عربي-دولي
قبل استشهاده في نابلس.. هذا ما قاله القيادي إبراهيم النابلسي
Lebanon 24
09-08-2022
|
07:00
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بعد استشهاده إثر استهدافه من قبل القوات الإسرائيلية في نابلس وسط اشتباكات عنيفة، اليوم الثلاثاء، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي للقيادي في كتائب شهداء الأقصى إبراهيم النابلسي، يقول فيه وصيته قبل "استشهاده".
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وفي التسجيل، قال النابلسي: "أنا استشهدت يا جماعة..أنا بحب أمي، وحافظوا عالوطن من بعدي..بوصيكم محدا يترك البارودة..أنا محاصر ورايح استشهد، ادعولي".
واستشهد النابلسي مع 2 من رفاقه القادة هما إسلام صبوح وحسين طه، وذلك اثر
اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة بنابلس.
وأعلن الجيش الإسرائيلي -في بيان- أن قواته استهدفت النابلسي، بعد ساعات من محاصرته داخل منزل في نابلس، وأن الحصار تخلله تبادل لإطلاق النار.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتقاء 3 شهداء من قادة كتائب شهداء الأقصى، وهم: إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح وحسين طه.
كذلك، قالت الوزارة إن حصيلة الشهداء في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية العام الجاري ارتفعت إلى 129 شهيدا.
ويعد الشهيد النابلسي أحد أبرز المطلوبين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكان نجا من عدة عمليات اغتيال شنتها قوات الاحتلال.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي -نقلا عن الشاباك- إن النابلسي مسؤول عن عمليات إطلاق نار ضد الجيش، وأنه تم العثور على متفجرات في منزله.
مع هذا، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي إنه استخدم صاروخا محمولا على الكتف أثناء إطلاق النار على النابلسي، وهو ما أدى إلى مقتله مع شخص آخر، وفق تعبيره.
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