قبل استشهاده في نابلس.. هذا ما قاله القيادي إبراهيم النابلسي

بعد استشهاده إثر استهدافه من قبل القوات الإسرائيلية في نابلس وسط اشتباكات عنيفة، اليوم الثلاثاء، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي للقيادي في كتائب شهداء الأقصى إبراهيم النابلسي، يقول فيه وصيته قبل "استشهاده".

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وفي التسجيل، قال النابلسي: "أنا استشهدت يا جماعة..أنا بحب أمي، وحافظوا عالوطن من بعدي..بوصيكم محدا يترك البارودة..أنا محاصر ورايح استشهد، ادعولي".





واستشهد النابلسي مع 2 من رفاقه القادة هما إسلام صبوح وحسين طه، وذلك اثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة بنابلس.