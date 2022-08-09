Advertisement

عربي-دولي

قبل استشهاده في نابلس.. هذا ما قاله القيادي إبراهيم النابلسي

Lebanon 24
09-08-2022 | 07:00
A-
A+
Doc-P-979215-637956469320073594.jpg
Doc-P-979215-637956469320073594.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد استشهاده إثر استهدافه من قبل القوات الإسرائيلية في نابلس وسط اشتباكات عنيفة، اليوم الثلاثاء، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي للقيادي في كتائب شهداء الأقصى إبراهيم النابلسي، يقول فيه وصيته قبل "استشهاده".
Advertisement
وفي التسجيل، قال النابلسي: "أنا استشهدت يا جماعة..أنا بحب أمي، وحافظوا عالوطن من بعدي..بوصيكم محدا يترك البارودة..أنا محاصر ورايح استشهد، ادعولي".

واستشهد النابلسي مع 2 من رفاقه القادة هما إسلام صبوح وحسين طه، وذلك اثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة بنابلس.
وأعلن الجيش الإسرائيلي -في بيان- أن قواته استهدفت النابلسي، بعد ساعات من محاصرته داخل منزل في نابلس، وأن الحصار تخلله تبادل لإطلاق النار.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتقاء 3 شهداء من قادة كتائب شهداء الأقصى، وهم: إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح وحسين طه.

كذلك، قالت الوزارة إن حصيلة الشهداء في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية العام الجاري ارتفعت إلى 129 شهيدا.

ويعد الشهيد النابلسي أحد أبرز المطلوبين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكان نجا من عدة عمليات اغتيال شنتها قوات الاحتلال.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي -نقلا عن الشاباك- إن النابلسي مسؤول عن عمليات إطلاق نار ضد الجيش، وأنه تم العثور على متفجرات في منزله.

مع هذا، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي إنه استخدم صاروخا محمولا على الكتف أثناء إطلاق النار على النابلسي، وهو ما أدى إلى مقتله مع شخص آخر، وفق تعبيره.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2022-08-09
12:30 | 2022-08-09
11:30 | 2022-08-09
11:00 | 2022-08-09
10:30 | 2022-08-09
09:30 | 2022-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website