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وفد دفاعي تركي يبحث في واشنطن مصير "إف 16"

Lebanon 24
09-08-2022 | 08:30
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يزور وفد تركي واشنطن الأسبوع المقبل لمتابعة تعهُّد الرئيس جو بايدن بتسليم طائرات مقاتلة من طراز "اف 16" لتنضم إلى أسطول سلاح الجو التركي المتقادم، حسب ما أعلنت أنقرة الثلاثاء.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن الوفد سيصل إلى واشنطن الاثنين بناء على دعوة من مسؤولين أمريكيين لم يكشف عن أسمائهم.
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مع هذا، فقد شدّد على أنّ أنقرة لا تزال تعارض بحزم شروط البيع المفروضة من قبل أعضاء بارزين في الكونغرس يعربون عن قلقهم بشأن العلاقات التركية المتوترة مع اليونان.
وقال أكار في تصريحات متلفزة: "لا يمكننا أن نقبل هذه الشروط، ونتمنّى أن يتخلّى عنها مجلس الشيوخ".
واستُبعدت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، من برنامج المقاتلات "اف 35" بسبب حصولها على نظام صواريخ دفاعية روسية متقدّمة في العام 2019.
وبعد انتخاب بايدن، شهدت العلاقات بين واشنطن وأنقرة فترة فتور استمرت مدة عام، على خلفية سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان وسياستها الخارجية.
 
 
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