استطلاعات رأي في الداخل الإسرائيلي عن حرب غزة.. هذا ما كشفته

أظهرت استطلاعات للرأي في إسرائيل أن معظم الجمهور يرى أن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء يائير لابيد أدارت بشكل جيد جولة القتال الأخيرة في غزة، إلا أن هذا لم يؤدِ لتغيير في توجهات التصويت.

وأظهرت استطلاعات أجرتها القناة الثانية عشر والقناة الثالثة عشر ومحطة "كان" أنه إذا ذهبت إسرائيل إلى صناديق الاقتراع اليوم، فإن المأزق الانتخابي سيستمر مع عدم تمكن أي من التحالفات من الفوز بأغلبية برلمانية.

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وأظهر استطلاع القناة الثالثة عشر أن 58 % من الإسرائيليين يرون أن عملية غزة الأخيرة كانت ناجحة، فيما قال 63% إن لابيد ووزير الدفاع بيني جانتس أداراها بشكل جيد. في المقابل، قال 20% فقط إن الحرب لم تُدَر بشكل جيد.

وأظهرت الاستطلاعات الـ3 أن التكتل الذي يدعم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو سيحصل على 59 مقعداً في الانتخابات، أي أقل بمقعدين من الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة.

وأظهر استطلاعان من الثلاثة أن التكتل المناهض لنتنياهو سيحصل على 55 مقعداً، أي أنه لا يزال بحاجة لستة مقاعد لتأمين الأغلبية.