Advertisement

عربي-دولي

غانتس معلقاً على اغتيال إبراهيم النابلسي: من يهددنا لن يكون موجوداً

Lebanon 24
09-08-2022 | 10:30
A-
A+
Doc-P-979223-637956488548721082.jpg
Doc-P-979223-637956488548721082.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، تعليقا على اغتيال قوة إسرائيلية القيادي الفلسطيني، إبراهيم النابلسي، شمالي الضفة الغربية المحتلة، إن من يهدد بلاده "لن يكون موجودا".
واغتالت قوة من "يمام" (وحدة خاصة بالشرطة الإسرائيلية) بمساعدة الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) صباح اليوم الثلاثاء، النابلسي في منزل بمدينة نابلس بعد 3 ساعات من تبادل إطلاق النار، ثم تدمير المنزل باستخدام صواريخ مضادة للدروع.
Advertisement
وقال غانتس في تغريدة بحسابه على "تويتر": "أود أن أشيد بنشاطات الجيش الإسرائيلي ويمام والشاباك التي قضت على إبراهيم النابلسي، الذي نفذ هجمات وخطط لتنفيذ المزيد من الهجمات".
وتابع: "سنواصل العمل بطريقة مركزة وقوية ضد الإرهاب في جميع الساحات وضد كل من يهدد مواطني إسرائيل".
وختم وزير الدفاع الإسرائيلي بالقول: "من يهددنا، لن يكون موجودا".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء "ارتقاء ثلاثة شهداء، إضافة إلى 69 إصابة بينها 7 حرجة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس".
وأوضحت الوزارة أن "الشهداء الثلاثة هم: إبراهيم النابلسي، إسلام صبوح، حسين جمال طه"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:47 | 2022-08-09
17:39 | 2022-08-09
17:09 | 2022-08-09
16:59 | 2022-08-09
16:30 | 2022-08-09
16:00 | 2022-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website