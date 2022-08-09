غانتس معلقاً على اغتيال إبراهيم النابلسي: من يهددنا لن يكون موجوداً

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، تعليقا على اغتيال قوة إسرائيلية القيادي الفلسطيني، إبراهيم النابلسي، شمالي الضفة الغربية المحتلة، إن من يهدد بلاده "لن يكون موجودا".

واغتالت قوة من "يمام" (وحدة خاصة بالشرطة الإسرائيلية) بمساعدة الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) صباح اليوم الثلاثاء، النابلسي في منزل بمدينة نابلس بعد 3 ساعات من تبادل إطلاق النار، ثم تدمير المنزل باستخدام صواريخ مضادة للدروع.

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وقال غانتس في تغريدة بحسابه على "تويتر": "أود أن أشيد بنشاطات الجيش الإسرائيلي ويمام والشاباك التي قضت على إبراهيم النابلسي، الذي نفذ هجمات وخطط لتنفيذ المزيد من الهجمات".

وتابع: "سنواصل العمل بطريقة مركزة وقوية ضد الإرهاب في جميع الساحات وضد كل من يهدد مواطني إسرائيل".

وختم وزير الدفاع الإسرائيلي بالقول: "من يهددنا، لن يكون موجودا".



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء "ارتقاء ثلاثة شهداء، إضافة إلى 69 إصابة بينها 7 حرجة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس".

وأوضحت الوزارة أن "الشهداء الثلاثة هم: إبراهيم النابلسي، إسلام صبوح، حسين جمال طه"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).