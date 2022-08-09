محمّلتان بالحبوب.. سفينتان جديدتان تغادران أوكرانيا

غادرت سفينتان جديدتان محمّلتان بـ70 ألف طن من الحبوب، الثلاثاء، ميناء تشرنومورسك الأوكراني على البحر الأسود، بموجب الاتفاق على استئناف الصادرات الأوكرانية، حسبما أعلنت وزارة البنى التحتية الأوكرانية.

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وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تطبيق "تلغرام" أن "سفينتين غادرتا ميناء تشرنومورسك محمّلتين بـ70 ألف طن. وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تطبيق "تلغرام" أن "سفينتين غادرتا ميناء تشرنومورسك محمّلتين بـ70 ألف طن.

وستقوم سفينة رحمي ياغي بتسليم 5300 طن إلى تركيا، كما ستسلّم سفينة أوشن لايين حوالي 65 ألف طن من الذرة إلى كوريا الجنوبية".



اتفاق إسطنبول





وغادرت عدّة سفن بالفعل أوكرانيا في الأيام الماضية، وأُجبرت الدولة التي تعدّ أحد أكبر مصدّري الحبوب في العالم، على وقف جميع الشحنات غداة العملية الروسية لأراضيها في 24 شباط، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية في العالم وزاد أسعار الواردات بالنسبة لبعض أفقر دول العالم. يذكر أن روسيا وأوكرانيا وقعتا في 22 تموز الفائت، على اتفاقيتين منفصلتين، برعاية تركيا والأمم المتحدة، تسمحان بتصدير الحبوب الأوكرانية رغم الحرب، والمنتجات الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية.

وقبل الحرب، كانت روسيا وأوكرانيا تسهمان معاً بنحو ثلث صادرات القمح العالمية.

ولا يزال ما يقرب من 20 مليون طن من الحبوب من محاصيل العام الماضي عالقاً في البلاد.

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