Advertisement

عربي-دولي

محمّلتان بالحبوب.. سفينتان جديدتان تغادران أوكرانيا

Lebanon 24
09-08-2022 | 06:38
A-
A+
Doc-P-979226-637956493308629479.jpeg
Doc-P-979226-637956493308629479.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غادرت سفينتان جديدتان محمّلتان بـ70 ألف طن من الحبوب، الثلاثاء، ميناء تشرنومورسك الأوكراني على البحر الأسود، بموجب الاتفاق على استئناف الصادرات الأوكرانية، حسبما أعلنت وزارة البنى التحتية الأوكرانية.
Advertisement

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تطبيق "تلغرام" أن "سفينتين غادرتا ميناء تشرنومورسك محمّلتين بـ70 ألف طن.
 
وستقوم سفينة رحمي ياغي بتسليم 5300 طن إلى تركيا، كما ستسلّم سفينة أوشن لايين حوالي 65 ألف طن من الذرة إلى كوريا الجنوبية".

اتفاق إسطنبول
يذكر أن روسيا وأوكرانيا وقعتا في 22 تموز الفائت، على اتفاقيتين منفصلتين، برعاية تركيا والأمم المتحدة، تسمحان بتصدير الحبوب الأوكرانية رغم الحرب، والمنتجات الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية.

وغادرت عدّة سفن بالفعل أوكرانيا في الأيام الماضية، وأُجبرت الدولة التي تعدّ أحد أكبر مصدّري الحبوب في العالم، على وقف جميع الشحنات غداة العملية الروسية لأراضيها في 24 شباط، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية في العالم وزاد أسعار الواردات بالنسبة لبعض أفقر دول العالم.
 
وقبل الحرب، كانت روسيا وأوكرانيا تسهمان معاً بنحو ثلث صادرات القمح العالمية.
 
ولا يزال ما يقرب من 20 مليون طن من الحبوب من محاصيل العام الماضي عالقاً في البلاد.
 
(الحدث)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2022-08-09
12:30 | 2022-08-09
11:30 | 2022-08-09
11:00 | 2022-08-09
10:30 | 2022-08-09
09:30 | 2022-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website