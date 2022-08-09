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عربي-دولي

زاخاروفا: "تويتر" يحجب حساب وزارة الخارجية الروسية باللغة الإنكليزية لمدة 7 أيام

Lebanon 24
09-08-2022 | 11:30
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موقع "تويتر" حجب حساب الوزارة باللغة الإنكليزية بسبب منشور سابق مع اقتباس لوزارة الدفاع الروسية حول تورط واشنطن بظهور فيروس "كورونا".

وقالت زاخاروفا على حسابها في "تيليغرام": "حجبت إدارة موقع "تويتر" في ليلة 5 آب الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الروسية باللغة الإنكليزية لمدة 7 أيام. والسبب هو نشر مقتطفات من مؤتمر صحفي لقائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في الجيش الروسي إيغور كيريلوف، بشأن الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة".
 
وأكدت أن منشور وزارة الخارجية الروسية مع اقتباس وزارة الدفاع الروسية حول احتمال أن تكون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية متورطة في ظهور فيروس "كورونا" الجديد أثار رد فعل حاد، مشيرة إلى أن هناك محاولة خرقاء أخرى لإسكات روسيا.
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وأشارت إلى إن هذا النوع من العقوبات يطبق على الوزارة لأول مرة.

وأضافت أنه "من الممكن حجبنا، ولكننا سنجد طريقا آخرا دائما".
 
(روسيا اليوم) 
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