29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
23
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ليبيا ترفض استلام شحنة مصرية بسبب "مادة خطيرة"
Lebanon 24
09-08-2022
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا، رفضه لشحنة من عصير تانج المصري لاحتوائه على مادة خطيرة على صحة الإنسان.
وأوضح مركز الرقابة الليبي، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم رفض شحنة مسحوق شراب صناعي سريع التحضير بنكهة البرتقال 25 جراما، والعلامة التجارية: TANG.
Advertisement
وأكد مركز الرقابة على الأغذية الليبي، أن الكمية التي تم رفضها تبلغ نحو 600 صندوق، وتتبع للشركة المصنعة، شركة موندليز ايجبت فددز.
وأوضح مركز الرقابة الليبي، أن الشحنة المرفوضة تاريخ إنتاجها 24/03/2022، ونقطة وصولها، في منفذ امساعد البري.
أما عن سبب الرفض، لفت مركز الرقابة الليبي إلى أن العينة مخالفة للموصفات الليبية لوجود لون E120.
E120 المعروفة باسم الكارمين أو حمض الكارمنيك، مادة صبغية لونها أحمر، يتم استخراجها من الخنافس والدودة القرمزية، وهذا النوع من الحشرات يعيش بالمناطق الاستوائية في أميركا الجنوبية، وفق ما نقل موقع health line المعني بالصحة.
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مصاهرة بين الضاهر وجنبلاط
Lebanon 24
مصاهرة بين الضاهر وجنبلاط
01:45 | 2022-08-09
09/08/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر الدولار تغيّر في المصارف.. إليكم الرّقم الجديد
Lebanon 24
سعر الدولار تغيّر في المصارف.. إليكم الرّقم الجديد
11:46 | 2022-08-09
09/08/2022 11:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جمهور باسيل يهاجم إعلاميّة بارزة.. الأخيرة تردّ بقوّة وهذا ما قالته
Lebanon 24
جمهور باسيل يهاجم إعلاميّة بارزة.. الأخيرة تردّ بقوّة وهذا ما قالته
12:55 | 2022-08-09
09/08/2022 12:55:07
Lebanon 24
Lebanon 24
اغتيالاتٌ قد تحصل.. ما كشفه خطاب نصرالله غير عادي!
Lebanon 24
اغتيالاتٌ قد تحصل.. ما كشفه خطاب نصرالله غير عادي!
05:15 | 2022-08-09
09/08/2022 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"انتكاستان " لجعجع
Lebanon 24
"انتكاستان " لجعجع
03:15 | 2022-08-09
09/08/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:47 | 2022-08-09
موسكو تُطلق قمر الخيّام
17:39 | 2022-08-09
اشتباكات ومسيرات ودعوات للإضراب دعماً لنابلس
17:09 | 2022-08-09
الشرطة الأميركية تعتقل المشتبه به بقتل المسلمين في نيو ميكسيكو
16:59 | 2022-08-09
في اتصال مع السيسي.. أمير قطر يشيد بدور مصر في وقف إطلاق النار بغزة
16:30 | 2022-08-09
روسيا تعلن مصرع جنديين بـ"انفجارات ذخيرة"
16:00 | 2022-08-09
طوقتها من 6 مناطق مختلفة.. هل تخطط الصين لغزو تايوان؟
فيديو
الجميّل: هناك معركة حقيقية ضد ميقاتي وهو منفتحٌ على الحوار مع عون
Lebanon 24
الجميّل: هناك معركة حقيقية ضد ميقاتي وهو منفتحٌ على الحوار مع عون
05:00 | 2022-08-07
10/08/2022 06:16:20
Lebanon 24
Lebanon 24
كأنها تعيش في مكب نفايات: أم تنشر فيديو لغرفة ابنتها.. ملابس مُبعثرة وقمامة على السرير!
Lebanon 24
كأنها تعيش في مكب نفايات: أم تنشر فيديو لغرفة ابنتها.. ملابس مُبعثرة وقمامة على السرير!
08:00 | 2022-08-06
10/08/2022 06:16:20
Lebanon 24
Lebanon 24
روبي تُفاجئ الجمهور بعمرها... وهذا ما تفعله لتبدو أصغر سناً (فيديو)
Lebanon 24
روبي تُفاجئ الجمهور بعمرها... وهذا ما تفعله لتبدو أصغر سناً (فيديو)
05:00 | 2022-08-06
10/08/2022 06:16:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact