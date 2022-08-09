بـ15 طعنة.. جريمة قتل "علنية" لطالبة جامعية في مصر

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جريمة مروعة شهدتها مصر مجددا، الثلاثاء، بعدما وجهت أصابع الاتهام لشاب بقتل طالبة في كلية الإعلام في محافظة الشرقية، الواقعة شرقي دلتا النيل.وحسب مصادر محلية، فقد وجه الشاب 15 طعنة نافذة لضحيته في أنحاء متفرقة من جسدها، عند مدخل إحدى البنايات بالقرب من مقر مديرية أمن الشرقية.وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا حول موقع الجريمة، وتم ضبط الشاب المتهم، بعد دقائق من ارتكاب جريمته، وجرى التحفظ عليه في قسم شرطة الزقازيق، بعاصمة المحافظة.