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عربي-دولي

لوكاشينكو يوعز بالتجارة مع الاتحاد الأوروبي حتى في ظل العقوبات

Lebanon 24
09-08-2022 | 15:30
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أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على ضرورة مواصلة العمل مع سوق الاتحاد الأوروبي حتى في ظل العقوبات الغربية.
 
وقال لوكاشينكو خلال كلمة ألقاها في اجتماع مجلس الوزراء في مينسك، إنه "لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن نغادر الاتحاد الأوروبي. هذا هو أقرب جيراننا، أعتقد أن نصف عملنا هناك على الصادرات. نحتاج إلى العمل معهم. جنون السياسيين يتراجع بالفعل إلى الخلفية. العمل هو العمل".
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ووصف لوكاشينكو بالخاطئ، الرأي القائل بأن بيلاروس بدلا من الدول غير الصديقة، ستعمل حصريا مع الدول الصديقة.

واستشهد لوكاشينكو كمثال بالطلب المتزايد في العالم على الأسمدة المعدنية والمنتجات النفطية، وهو ما تمتلكه بيلاروس. وأعرب الرئيس عن ثقته في أن الشركاء في الاتحاد الأوروبي مهتمون أيضا بشراء البضائع البيلاروسية.

وقال: "ربما لسنا فاعلين بما فيه الكفاية في الترويج لمنتجاتنا في هذه الظروف لتلك الأسواق. إذا كانوا بحاجة إلى منتجاتنا، فهم يبحثون أيضا عن طرق للشراء. لذلك، لا ينبغي إهمالهم بأي حال من الأحوال.. يجب الذهاب إلى هناك وإنشاء سلاسل جديدة من أجل التجارة".
 
(روسيا اليوم) 
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