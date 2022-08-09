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عربي-دولي
روسيا تعلن مصرع جنديين بـ"انفجارات ذخيرة"
Lebanon 24
09-08-2022
|
16:30
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، مقتل جنديين روسيين، إثر وقوع انفجارات في قاعدة عسكرية في شبه جزيرة القرم.
وكانت وزارة الدفاع أعلنت في وقت سابق اليوم أن ذخيرة انفجرت في قاعدة جوية في القرم، التي ضمّتها موسكو عام 2014، من دون أن يسجّل سقوط أي ضحايا، قبل أن تحدث حصيلة الضحايا لاحقا.
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وقالت الوزارة، في بيان نشرته وسائل الإعلام الروسية الرسمية، إن "عدة ذخائر" تابعة لسلاح الجو "انفجرت" قرب القاعدة في نوفوفيودوروفكا، مضيفة وقتها أن "أي شخص لم يصب نتيجة الانفجار".
وأفاد مسؤولون محليون عن وقوع انفجارات الثلاثاء قرب قاعدة جوية روسية في شبه جزيرة القرم.
(الحرة)
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