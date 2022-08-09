عطلٌ يصيب "تويتر" حول العالم.. شكاوى تكشف ما حصل

أفادت قناة "العربية" أن عطلاً طرأ على منصة التواصل الإجتماعي "تويتر" وذلك على صعيد العالم.



وأشارت شكاوى لناشطين إلى أنه تعذر الوصول إلى تويتر عبر أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية.



وتبين من خلال المعاينة أن القدرة على الوصول إلى الصفحة الرئيسية متعذرة تماماً، في حين برزت مشكلة على صعيد الوصول إلى صفحات أخرى.

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