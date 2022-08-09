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عربي-دولي
الشرطة الأميركية تعتقل المشتبه به بقتل المسلمين في نيو ميكسيكو
Lebanon 24
09-08-2022
|
17:09
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أكدت شرطة مدينة ألباكركي بولاية نيوميكسيكو الأميركية أنها قبضت على المشتبه فيه الرئيس بقتل أربعة رجال مسلمين في المدينة كان آخرهم يوم الجمعة الماضي.
وأشار رئيس شرطة ألباكركي في تغريدة على موقع "تويتر": "تعقبنا السيارة التي يعتقد أنها متورطة في جريمة قتل رجل مسلم في ألباكركي وأنه جرى اعتقال السائق وهو المشتبه به الرئيس في جرائم القتل".
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وقال أنه ليس مشتبها فيه بجريمة القتل الأخيرة فحسب بل في عمليات القتل التي وقعت بين نوفمبر من عام 2021 الماضي وأغسطس الجاري.
ورغم أن الشرطة لم تدل بمزيد من التفاصيل في شأن كيفية وقوع عمليات القتل فإنها قالت إن ثلاثة من الضحايا وهم محمد أفضل حسين (27 عاما) وأفتاب حسين (41 عاما) ومحمد أحمدي (62 عاما) تعرضوا لكمين دون سابق إنذار وأطلق عليهم الرصاص وقتلوا".
تلا ذلك العثور على الرجل الرابع الذي يدعى نعيم حسين (25 عاما) مقتولا بعد ساعات من مشاركته في صلاة الجمعة ليكون ثالث رجل مسلم يقتل في المدينة خلال أسبوعين والرابع منذ نوفمبر علما أن الضحايا الأربع من أصل جنوب آسيوي.
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