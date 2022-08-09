اشتباكات ومسيرات ودعوات للإضراب دعماً لنابلس

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أسفرت عملية أمنية شنّتها قوات إسرائيلية على البلدة القديمة في نابلس عن تصفية قائد كتيبة شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح في الضفة الغربية المحتلة، في حين حذّرت السلطة الفلسطينية من أن التصعيد الإسرائيلي الذي يشمل القدس وجنين وغزة يتجه إلى مواجهة شاملة.بعد ساعات على دخول هدنة هشة توسطت فيها مصر لإنهاء عدوانها على حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة المحاصر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة في نابلس، بالضفة الغربية، أمس، وقتلت 3 فلسطينيين بينهم قائد كتيبة شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح إبراهيم النابلسي.وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته استهدفت النابلسي، بعد ساعات من محاصرته داخل منزل في نابلس، وأن الحصار تخلله تبادل لإطلاق النار.