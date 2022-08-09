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موسكو تُطلق قمر الخيّام

Lebanon 24
09-08-2022 | 17:47
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أطلقت روسيا، أمس، قمرا اصطناعيا إيرانيا للمراقبة، وأبلغت واشنطن بتعليق عمليات التفتيش الميدانية المنصوص عليها في معاهدة ستارت المعنية بالحد من الأسلحة الاستراتيجية.
وحمل صاروخ روسي من طراز "سويوز" القمر الاصطناعي الإيراني "خيّام" من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان. ويهدف القمر الذي يحمل هذه التسمية نِسبة الى العالم والشاعر الفارسي عمر الخيّام، الذي عاش بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر، إلى مراقبة الحدود وتحسين الإنتاجية في مجال الزراعة، ومراقبة موارد المياه وإدارة المخاطر الطبيعية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
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وأشارت منظمة الفضاء الإيرانية، في بيان، إلى أن "القمر خيّام يعود لإيران، وكل الأوامر المرتبطة بالتحكم بهذا القمر الاصطناعي وتشغيله سيتم إصدارها من اليوم الأول ومباشرة بعد الاطلاق من قبل خبراء إيرانيين في قواعد الفضاء العائدة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات".
المصدر: الجريدة الكويتية
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