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عربي-دولي

حدث نادر.. انقطاع الكهرباء في العاصمة النمساوية فيينا لليوم الثاني على التوالي

Lebanon 24
10-08-2022 | 02:00
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تأثر آلاف السكان النمساويين بانقطاع التيار الكهربائي في بعض أنحاء العاصمة فيينا لليوم الثاني على التوالي، ورغم أن المشغلين لم يحددوا على الفور سبب المشكلة.

وقالت شركة الكهرباء الوطنية في بيان لها إن "نحو ألفي أسرة تأثرت بانقطاع الكهرباء صباح اليوم، والذي يأتي بعد حدوث اضطراب مشابه أمس الاثنين"، مشيرة إلى أنه "تمت إعادة الكهرباء إلى نصف المنازل المتضررة بعد ساعات من الانقطاع".
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وأضافت أنه "سيتم تزويد جميع العملاء مرة أخرى بالكهرباء في أسرع وقت ممكن"، لافتة إلى أن "متوسط مدة العطل بلغ ساعة ونصف الساعة حيث تم رصد عيب تقني ناتج عن تأثيرات خارجية".

وتخشى العديد من الدول الأوروبية أن تواجه أزمة طاحنة بحلول الشتاء في ظل اضطرابات استيراد الطاقة الناجمة عن رغبة الاتحاد الأوروبي في حظر استيراد موارد الطاقة الروسية، بالإضافة إلى مشاكل لوجستية وتزامنا مع ارتفاع الأسعار.
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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