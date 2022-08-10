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عربي-دولي

بعد 10 أيام تحت الأرض.. إنقاذ عاملي مناجم في الدومينيكان

Lebanon 24
10-08-2022 | 02:30
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أنقذ اثنان من عمال المناجم علقا قبل 10 أيام تحت الأرض في جمهورية الدومينيكان بعد عملية ضخمة بدعم من كندا لتحريرهما.

وقالت شركة "كورميدوم" الدومينيكية للتعدين في بيان لها إنه "تم الوصول إلى عاملي المناجم أخيرا صباح الثلاثاء عبر نفق إنقاذ حفر حديثا، بعد 10 أيام من محاصرتهما تحت الأرض عقب انهيار صخري".
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وكان غريغوريس مينديس، وهو من الدومينيكان والكولومبي كارلوس يبيس محاصرَين منذ 31 تموز في منجم سيرو دي ميمون للنحاس والزنك على مسافة 80 كيلومترا شمال سانتو دومينغو.

شارك أكثر من 110 من خبراء المناجم والخبراء الآخرين في جهود الإنقاذ. ووصلت طائرة عسكرية كندية الأحد محملة 26 طنا من معدات الحفر وغيرها من التقنيات للمساعدة.

وفي مقطع فيديو وزعته الرئاسة الدومينيكية، ظهر مينديس ويبيس مستلقين على نقالتين مبتسمين فيما كانا يستقبلان الرئيس لويس أبي نادر.

وقال يبيس إن الظروف تحت الأرض كانت "جيدة" مع ما يكفي من تهوية وماء وطعام.
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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