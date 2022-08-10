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بتهمة الخيانة.. باكستان تعتقل سياسياً بارزاً في حزب عمران خان

Lebanon 24
10-08-2022 | 04:30
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ألقت الشرطة الباكستانية، الثلاثاء، القبض على سياسي بارز من حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان بتهم محاولة تحريض الجنود على أبرز قيادة عسكرية.

وتحمل التهم الموجهة إلى شهباز جيل عقوبة الإعدام بحد أقصى إن أدين.
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إلى ذلك سرعان ما أدان مسؤولو الحزب ومنهم عمران خان، اعتقال شهباز جيل، كبير موظفي حزب الإنصاف المعارض.

عدم قبول أي أمر غير قانوني
جاء اعتقال جيل بعد يوم على ظهوره في قناة إخبارية وحديثه المطول عن الوضع السياسي الراهن.

وفي المقابلة، حث القوات حتى رتبة البيرقدار على عدم قبول أي أمر غير قانوني من أبرز قيادة عسكرية في البلاد.

كما ألمح في تصريحاته إلى أن الجنود حتى رتبة بيرقدار من أنصار خان وأن بعض الجنرالات فقط يعارضون خان وحزبه.

إلى ذلك أوقفت باكستان عمليات القناة الإخبارية بسبب بث تصريحات جيل.
(العربية)
المصدر: العربية
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