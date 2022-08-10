إسرائيل قلقة من العدوان الأخير على غزة: هذه هي الاسباب

Advertisement

بعد انتهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والذي استمر أقل من ستين ساعة، بدأت الانتقادات الموجهة إلى صناّع القرار السياسي والعسكري في الظهور داخل دولة الاحتلال.وبحسب موقع "ميدل ايست مونيتور" البريطانية، "فإن الجانب الأهم في هذا الانتقاد أن القصف لن يمنع الطرفين من الانزلاق إلى جولات أكثر من القتال، مما يعني أن الإسرائيليين سيواجهون صراعًا مفتوحًا دون أن يتمكنوا من إنهائه بشروطهم الخاصة. بدأ الهجوم الإسرائيلي بمقتل قائد عسكري في حركة الجهاد الإسلامي، الأمر الذي سينظر إليه جيش الاحتلال على أنه إنجاز عملي بالغ الأهمية. ومع ذلك، فإن إلقاء نظرة أعمق على الوضع ،بينما لا يزال وقف إطلاق النار ليلة الأحد ساريًا، يظهر عددًا من الثغرات في السياسة الإسرائيلية تجاه غزة. تظهر أولى هذه الثغرات هشاشة التخطيط العسكري الذي دأبت إسرائيل على الترويج له منذ نهاية الحرب السابقة ضد غزة في أيار من العام الماضي. لقد استندت إلى افتراض خاطئ بأنه كلما كانت نوعية الحياة أفضل لسكان قطاع غزة، تراجع احتمال وقوع مواجهة عسكرية جديدة. أما الثغرة الثانية فهي افتراض أن حماس لن تخوض حرباً مع إسرائيل خوفاً من خسارة أي من أصولها التي تساهم في استقرار حكمها. والثغرة الثالثة هي علامة الاستفهام حول عدم فاعلية المعادلة الاستراتيجية التي تروج لها إسرائيل. وهناك رغبة إسرائيلية أخرى في التعامل مع حماس والجهاد الإسلامي بشكل منفصل، بما يتعارض مع الافتراض الأساسي الذي تقوم عليه سياستها، وهو أن حماس تحكم القطاع، وبالتالي فهي مسؤولة عن كل ما يحدث هناك. قد يؤدي القتال الذي يركز فقط على الجهاد الإسلامي إلى عودة إسرائيل إلى عصر جولات القتال المتقطعة".وتابع الموقع، "تهدف الانتقادات إلى كشف ما يقول الإسرائيليون إنه فرق بين تصورات إسرائيل حول الهجوم وتصورات حماس. على الرغم من أنها بدت وكأنها غير متورطة، إلا أن حماس قدمت بالفعل الكثير من الدعم للجهاد الإسلامي في الساعات الأخيرة من الصراع، والذي انتهى مثل الجولات السابقة. ومن هنا جاءت مخاوف إسرائيل من أن يكون الصراع مفتوحاً، مما يسمح لحماس وفصائل المقاومة الأخرى في غزة بإعادة تجميع صفوفها للتعامل مع الهجمات الإسرائيلية المستقبلية، لأن السياق الأمني قد يدفع إسرائيل إلى الاعتقاد بأن سياستها ستضمن هدوءًا طويل الأمد في قطاع غزة. لم يكن سرا على أحد أن إسرائيل أرادت هجوماً قصير الأمد هذه المرة. لم تكن مهتمة بعملية واسعة النطاق، على الرغم من الانتشار الهائل للقوات على الأرض. إن العملية الأطول تعني دفع ثمن بشري واقتصادي وأمني باهظ. بعد أن بدأ هذا الهجوم، حرص الجيش الإسرائيلي على حماية المستوطنات القريبة من الحدود الاسمية مع غزة، حتى لا تمنح جماعات المقاومة انتصارًا دعائيًا برؤية المستوطنين الإسرائيليين يخلون منازلهم".وأضاف الموقع، "عامل آخر أخذه الجيش والسياسيون في عين الاعتبار هو الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا. في أيار من العام الماضي، تم إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل، وهذا يمكن أن يحدث مرة أخرى. تزعم تقارير إسرائيلية متكررة أن حماس تقيم هيكلية عسكرية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. هناك عامل آخر يتعلق بكيفية رد فعل الفلسطينيين الذين يعيشون في ما يسمى بـ"المدن المختلطة" داخل إسرائيل، مثل يافا وحيفا واللد والرملة وعكا، على العدوان الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية. وتظاهروا العام الماضي دعما لفصائل المقاومة وضد الاحتلال المستمر والاعتداءات على المسجد الأقصى في القدس المحتلة. دفع هذا قوة الشرطة الإسرائيلية إلى إجراء تحضيرات أمنية مفتوحة خلال عطلة نهاية الأسبوع ضد حدوث مثل هذا الاحتمال مرة أخرى. كما أدركت إسرائيل أنها بحاجة إلى تنظيم حملة سياسية وإعلامية دولية لحشد التأييد لعدوانها على الفلسطينيين، لأن العالم يعلم أنها بدأت الجولة الأخيرة وواجهت مشكلة في محاولة تبريرها. كانت الحرب الأطول ستجعل هذا الأمر أكثر صعوبة. فقد لعب السياسيون الغربيون دورهم بالقول إنه من غير المقبول إطلاق الصواريخ من غزة وإسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها".وبحسب الموقع، "أخيرًا، لا يمكننا التغاضي عن حقيقة أن انتخابات عامة تلوح في الأفق في إسرائيل وأن رئيس الوزراء المؤقت يائير لابيد يحتاج إلى إثبات أوراق اعتماده الأمنية نظرًا لأنه ليس لديه خدمة عسكرية تستحق الذكر. هو وزملاؤه يأملون في تحقيق مكاسب انتخابية على حساب الدم الفلسطيني. عندما اندلعت حرب غزة في أيار 2021، اتهم لابيد وزملاؤه حكومة بنيامين نتنياهو بخوض الحرب لأسباب سياسية حزبية. وقدم نتنياهو دعمه لحكومة لابيد الأسبوع الماضي. يعلم الإسرائيليون أن لابيد يجب أن ينهي الهجوم الأخير في غضون يومين إلى ثلاثة أيام، حتى يخرج بأقل قدر من الخسائر. فهم يعلمون أنه قد يخسر الكثير إذا أصبحت الحرب أكثر تعقيدًا. لذلك، قد يمثل ذلك نهاية مريرة ومبكرة لرئاسته للوزراء والتي استمرت حتى الآن خمسة أسابيع فقط. فقد وافق على وقف إطلاق النار دون أن يعرف بالضبط الآثار الإيجابية أو السلبية للهجوم على فرصه الانتخابية. فلا عجب أن إسرائيل معنية".