رئيس هذه الدولة يعتذر من المواطنين... ما السبب؟

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اعتذر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، للأمة الكورية، اليوم الأربعاء، عن ما سببته لها من خسائر في الأرواح الأمطار الغزيرة هذا الأسبوع.وقدم يون الاعتذار خلال اجتماع حكومي بشأن الاستجابة للفيضانات في سيئول والمناطق المحيطة بها، والتي خلفت 9 قتلى و7 مفقودين. وقال "أصلي من أجل الضحايا وأعتذر نيابة عن الحكومة للأشخاص الذين عانوا من مضايقات".