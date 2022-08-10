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عربي-دولي

البحرية الإيرانية تصدّ هجوما ... ماذا جرى في البحر الأحمر؟

Lebanon 24
10-08-2022 | 06:32
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تدخلت القوات البحرية للجيش الإيراني لصدّ هجوم على سفينة إيرانية في البحر الأحمر.

وقال نائب قائد العمليات البحرية الأميرال مصطفى تاج الديني للتلفزيون الرسمي إن "فريق المواكبة للقوات البحرية تحت قيادة المدمرة جماران، وصل فورا الى المكان ليل أمس بعد تلقيه نداء استغاثة من سفينة إيرانية في البحر الأحمر، وتواجه مع الزوارق المهاجِمة".
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وتابع: "مع الحضور الفاعل لفريق المواكبة والتبادلات القوية (بين الجانبين)، لاذت الزوراق المهاجمة بالفرار".

ولم يقدم تاج الديني تفاصيل إضافية بشأن السفينة المستهدفة أو الجهات التي يشتبه بوقوفها خلف الهجوم عليها.
 
 
(روسيا اليوم)
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