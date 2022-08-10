روسيا تُنشئ قوة برية جديدة للقتال في أوكرانيا... وهذا إسمها ومقرّها

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قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا استحدثت "بشكل شبه مؤكد" تشكيلا كبيرا جديدا للقوات البرية لدعم عملياتها في أوكرانيا.وأوضحت أن هذه الوحدة التي يطلق عليها اسم "الفيلق الثالث"، مقرها مدينة مولينو شرقي العاصمة موسكو.وأضافت الوزارة أن القادة الروس ما زالوا يواجهون "تضاربا في أولويات العمليات" لتعزيز هجومهم في منطقة دونباس الشرقية، فضلا عن تعزيز الدفاعات للتصدي للهجمات المضادة الأوكرانية في الجنوب، حسبما نقلت "رويترز".