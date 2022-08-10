50 مفقودا في غرق مركب مهاجرين في اليونان

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أفادت مسؤولة في خفر السواحل اليونانيين "وكالة الصحافة الفرنسية" اليوم أن "50 شخصا اعتبروا في عداد المفقودين"، في حادث غرق مركب مهاجرين قبالة جزيرة كارباثوس اليونانية في بحر إيجه.وأوضحت المسؤولة "بحسب شهادات 29 شخصا تم انقاذهم كان على المركب 80 شخصا مما يعني أن 50 شخصا اعتبروا في عداد المفقودين".ويبحث خفر السواحل اليونانيون منذ صباح اليوم عن المفقودين الذين غرق مركبهم بعدما أبحر من سواحل تركيا المجاورة.