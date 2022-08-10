شهر سكيناً فقتلته الشرطة... إليكم ما حصل صباح اليوم في مطار شارل ديغول

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قتلت الشرطة رجلا مشردا، شهر سكينا في مطار "رواسي شارل ديغول" في باريس، صباح اليوم الأربعاء.وقالت قيادة شرطة باريس في تغريدة على "تويتر": "حيد عناصر الشرطة هذا الصباح شخصا بحوزته سلاح أبيض في مطار رواسي شارل ديغول".وقع الحادث في محطة الركاب 2F، عندما "كان مشرد يزعج عناصر الأمن فاستدعيت تعزيزات من شرطة الحدود لإخراجه".وابتعد الرجل وهو يكيل الشتائم ومن ثم استدار وشهر سكينا. ففتح شرطي النار باتجاهه بحسبما ذكرت مصادر الشرطة.