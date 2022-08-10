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إقتصاد

تعويضات لدعم السكان في ألمانيا بسبب إرتفاع أسعار الغاز... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
10-08-2022 | 13:00
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أعلن وزير المالية الألمانية كريستيان ليندنر، عن تعويضات جديدة للمواطنين اعتبارا من 1 كانون الثاني بسبب ارتفاع أسعار الغاز والطاقة.
وقال: "يواجه الكثيرون ارتفاع أسعار الغاز والطاقة والغذاء. وفي الوقت نفسه، أصبحت الآفاق الاقتصادية للبلاد هشة. ونرى أن توقعات النمو الاقتصادي يتم تعديلها بالهبوط. وقد قدمت الحكومة الألمانية هذا العام حزمتين هامتين من إجراءات لدعم الأفراد والشركات. نعتزم مواصلة هذا العمل العام المقبل".
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وأشار إلى أن الإصلاح واسع النطاق سيبدأ في 1 كانون الثاني، بهدف التمويل المشترك لتكاليف صيانة المساكن في ضوء ارتفاع أسعار المساكن والخدمات المجتمعية.

 
(سبوتنيك)

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