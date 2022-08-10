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عربي-دولي

بواسطة هذا العلاج... شفاء رابع شخص في العالم من "الإيدز"

Lebanon 24
10-08-2022 | 11:00
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أعلن الأطباء عن شفاء رابع شخص في العالم عمره 66 عاما من مرض نقص المناعة البشرية باستخدام طريقة زرع خلايا جذعية أخذت في علاجه من شخص يعاني من تغيرات جينية نادرة مقاومة للفيروس.

وكان هذا الرجل في حالة هادئة منذ 17 شهرا، وهو أكبر مريض يشفى باستخدام هذه الطريقة التجريبية.
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(روسيا اليوم)

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