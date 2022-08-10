قرار للجيش السوري... ماذا جاء فيه؟

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أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية قرارا ينص على إعفاء وتسريح بعض الفئات من الخدمة في صفوف الجيش السوري.واستنادا إلى الأمر الإداري رقم /16492-1/ اليوم الأربعاء الصادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ينفذ مايلي:- ينهى الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين (الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة) باستثناء الأطباء أخصائيي التخدير والعناية المشددة والطوارىء اعتباراً من تاريخ 2022/9/1م.- يسرح الضباط (الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والصيادلة) الملتحقون بالخدمة الإلزامية اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمتهم الإلزامية باستثناء الأطباء أخصائيي التخدير والعناية المشددة والطوارىء وتتخذ الإجراءات المتبعة أصولاً بهذا الخصوص.- تنهى خدمة الضباط الأطباء أخصائيي التخدير والعناية المشددة والطوارىء (عند انتهاء خدمتهم الإلزامية أو الاحتياطية) وفقا لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم من قبل إدارة الخدمات الطبية.