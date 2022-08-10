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قرار للجيش السوري... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
10-08-2022 | 11:30
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أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية قرارا ينص على إعفاء وتسريح بعض الفئات من الخدمة في صفوف الجيش السوري.

واستنادا إلى الأمر الإداري رقم /16492-1/  اليوم الأربعاء الصادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ينفذ مايلي:
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- ينهى الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين (الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة) باستثناء الأطباء أخصائيي التخدير والعناية المشددة والطوارىء اعتباراً من تاريخ 2022/9/1م.

- يسرح الضباط (الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والصيادلة) الملتحقون بالخدمة الإلزامية اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمتهم الإلزامية باستثناء الأطباء أخصائيي التخدير والعناية المشددة والطوارىء وتتخذ الإجراءات المتبعة أصولاً بهذا الخصوص.

- تنهى خدمة الضباط الأطباء أخصائيي التخدير والعناية المشددة والطوارىء (عند انتهاء خدمتهم الإلزامية أو الاحتياطية) وفقا لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم من قبل إدارة الخدمات الطبية.
 
 
(روسيا اليوم)
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