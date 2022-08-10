ترامب: "هذه جمهورية الموز"

أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه سيخضع للاستجواب تحت القسم، اليوم الأربعاء، بالتحقيق المدني الذي تجريه المدعية العامة في نيويورك بشأن تعاملاته كقطب من أقطاب العقارات.



وعلى منصة "تروث سوشيال"، كتب ترامب قائلا: "أتعرض أنا وشركتي العظيمة للهجوم من جميع الجهات..هذه جمهورية الموز".

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(روسيا اليوم)