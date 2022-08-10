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عربي-دولي

اختفى منذ الثمانينيات... فيروس يظهر مُجدّداً في هذه الدولة فما هو؟

Lebanon 24
10-08-2022 | 09:30
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في ظل ما شهدته العاصمة لندن من تجدد انتشار فيروس "شلل الأطفال" لأول مرة منذ الثمانينيات، ستطلق بريطانيا حملة لإعطاء جرعة تنشيطية من لقاحات الوقاية من الفيروس، لمن تقل أعمارهم عن عشر سنوات.

ورصدت وكالة الأمن الصحي 116 فيروسا لشلل الأطفال في 19 عينة صرف صحي هذا العام في لندن.
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ولم يتم رصد أي إصابات حتى الآن لكن في محاولة لاستباق أي تفش محتمل، ستدعو السلطات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام وتسعة أعوام إلى تلقي جرعة تنشيطية من اللقاح.

 
(سكاي نيوز)
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