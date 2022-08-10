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عربي-دولي

كم دولة تقوم بتسليح أوكرانيا؟

Lebanon 24
10-08-2022 | 13:30
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نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن وزير الخارجية الأميركية قوله إنّ "الولايات المتحدة تقف مع حلفاء وشركاء من أكثر من 50 دولة في تقديم مساعدة أمنية حيوية لدعم دفاع أوكرانيا عن سيادتها وسلامة أراضيها ضدّ روسيا".
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وتابع قائلا: "مع امتداد هذه الحرب، أصبحت شجاعة وقوة جيش أوكرانيا وشعبها أكثر وضوحا وأكثر استثنائية. معا سنواصل التشاور عن كثب مع أوكرانيا وزيادة الأنظمة والقدرات الإضافية المتاحة التي تمت معايرتها بعناية لإحداث فرق في ساحة المعركة وتعزيز موقع أوكرانيا النهائي على طاولة المفاوضات".

ولفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة سترسل مليار دولار كمساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا.

وستشمل الحزمة الأخيرة ذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس) وعشرات الآلاف من ذخائر المدفعية والهاون وأنظمة مضادة للدروع وعربات علاج طبي مصفحة.
 
 
(روسيا اليوم)
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