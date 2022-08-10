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عربي-دولي

الكاظمي: لا خيار أمام الكتل السياسية في العراق سوى الحوار

Lebanon 24
10-08-2022 | 14:30
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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن "على الكتل السياسية تحمل مسؤولياتها بحل موضوع الانسداد السياسي"، مشدداً على أنه "لا خيار سوى الحوار".

وأضاف: "أتمنى من الجميع العمل بكل قوة لحل الانسداد السياسي واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات".
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وقال: "ليس لدينا خيار غير الحوار. الحوار لألف سنة، أفضل من لحظة نصطدم بها كعراقيين".
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