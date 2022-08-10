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عربي-دولي

وسط تدهور الوضع حول تايوان... بريطانيا تستدعي السفير الصيني

Lebanon 24
10-08-2022 | 15:00
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استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير الصيني في لندن تشنغ تسيغوانغ، للمطالبة بتفسير تصرفات بلاده وسط تدهور الوضع حول تايوان.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس: "أمرت باستدعاء السفير الصيني لشرح تصرفات بلاده. في الأشهر الأخيرة، شهدنا المزيد من السلوكيات العدوانية والخطابية في بكين، مما يهدد السلام والاستقرار في المنطقة".
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(روسيا اليوم)

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