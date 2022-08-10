وسط تدهور الوضع حول تايوان... بريطانيا تستدعي السفير الصيني

استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير الصيني في لندن تشنغ تسيغوانغ، للمطالبة بتفسير تصرفات بلاده وسط تدهور الوضع حول تايوان.



وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس: "أمرت باستدعاء السفير الصيني لشرح تصرفات بلاده. في الأشهر الأخيرة، شهدنا المزيد من السلوكيات العدوانية والخطابية في بكين، مما يهدد السلام والاستقرار في المنطقة".

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(روسيا اليوم)