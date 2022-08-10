"انتقاما لاغتيال سليماني".. كشف "خطة" إيرانية لـ"قتل" مستشار في البيت الأبيض

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أعلنت وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، توجيه تهم بحق مواطن إيراني وعضو في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني بمحاولة قتل جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق في عهد رئاسة دونالد ترامب.وفي بيان نقلت الوزارة أن وثائق المحكمة أظهرت أنه بدءا من تشرين الأول عام 2021، حاول شهرام بورصافي، المعروف أيضا باسم مهدي رضائي، 45 عاما، استغلال مرافق التجارة الدولية، على الأرجح ردا على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في كانون الثاني من عام 2020.وذكرت الوزارة أن بورصافي، الذي يعمل نيابة عن الحرس الثوري الإيراني، حاول دفع 300 ألف دولار لأفراد في الولايات المتحدة من أجل تنفيذ جريمة القتل في العاصمة واشنطن أو ولاية ماريلاند.وقال مساعد المدعي العام ماثيو جي، في بيان الوزارة إن "هذه ليست المرة الأولى التي نكشف فيها عن مؤامرات إيرانية للانتقام من أفراد على الأراضي الأميركية وسنعمل بلا كلل لفضح وتعطيل كل واحدة من هذه الجهود".(الحرة)