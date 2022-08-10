الاستخبارات البريطانية تكشف خطة روسية جديدة لدعم قواتها في أوكرانيا

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قالت استخبارات وزارة الدفاع البريطانية، الأربعاء، إن روسيا أنشأت "بشكل شبه مؤكد تشكيلا رئيسيا جديدا للقوات البرية"، يمكن أن يشمل كتائب "متطوعين" بهدف دعم غزوها لأوكرانيا.وبحسب المصدر ذاته، فإن ظهور فيالق من المتطوعين بشكل كبير "يبرز التحديات التي تواجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومخططي الحرب في الكرملين، خلال محاولتهم إخضاع كييف لإرادتهم".ووصفت الاستخبارات التشكيل الجديد بأنه "الفيلق الثالث للجيش" (3 AC) وقالت إن مقره في مولينو، في نيجني نوفغورود أوبلاست، شرقي موسكو.وجاء هذا التقييم في تغريدة لآخر تحديث استخباراتي لوزارة الدفاع.وجاء في التحديث أن "روسيا تخطط على الأرجح للتزود بنسبة كبيرة من 3 وحدات من كتائب" المتطوعين" التي تم تشكيلها حديثا، والتي يتم جمعها من مختلف أنحاء البلاد، وتضم مجندين من تلك المناطق".