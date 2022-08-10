أوكرانيا تؤكد تدمير 9 طائرات حربية روسية بانفجارات القرم

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قال سلاح الجو الأوكراني، الأربعاء، إن 9 طائرات حربية روسية دمرت خلال سلسلة الانفجارات الضخمة التي شهدتها قاعدة "ساكي" الجوية في شبه جزيرة القرم، وسط تكهنات بأن الانفجارات كانت نتيجة هجوم أوكراني من شأنه أن يمثل تصعيدا كبيرا في الحرب.وبينما نفت روسيا إصابة أي طائرة بأضرار في تفجيرات، الثلاثاء، أو وقوع أي هجوم، امتنع المسؤولون الأوكرانيون عن إعلان مسؤوليتهم عن الانفجارات علنًا، بينما سخروا من تفسير روسيا بأن "مدخنا مهملا" ربما تسبب في اشتعال الذخيرة في قاعدة ساكي الجوية وانفجارها، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.وقال محللون أيضا إن هذا التفسير غير منطقي، وإن الأوكرانيين ربما استخدموا صواريخ مضادة للسفن لضرب القاعدة.وإذا كانت القوات الأوكرانية، مسؤولة عن الانفجارات، فسيكون ذلك أول هجوم كبير معروف على موقع عسكري روسي في شبه جزيرة القرم، التي استولى عليها الكرملين من أوكرانيا عام 2014.