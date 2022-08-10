Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا تؤكد تدمير 9 طائرات حربية روسية بانفجارات القرم

Lebanon 24
10-08-2022 | 16:59
A-
A+
Doc-P-979625-637957624544775664.jpg
Doc-P-979625-637957624544775664.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال سلاح الجو الأوكراني، الأربعاء، إن 9 طائرات حربية روسية دمرت خلال سلسلة الانفجارات الضخمة التي شهدتها قاعدة "ساكي" الجوية في شبه جزيرة القرم، وسط تكهنات بأن الانفجارات كانت نتيجة هجوم أوكراني من شأنه أن يمثل تصعيدا كبيرا في الحرب.
Advertisement

وبينما نفت روسيا إصابة أي طائرة بأضرار في تفجيرات، الثلاثاء، أو وقوع أي هجوم، امتنع المسؤولون الأوكرانيون عن إعلان مسؤوليتهم عن الانفجارات علنًا، بينما سخروا من تفسير روسيا بأن "مدخنا مهملا" ربما تسبب في اشتعال الذخيرة في قاعدة ساكي الجوية وانفجارها، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وقال محللون أيضا إن هذا التفسير غير منطقي، وإن الأوكرانيين ربما استخدموا صواريخ مضادة للسفن لضرب القاعدة.

وإذا كانت القوات الأوكرانية، مسؤولة عن الانفجارات، فسيكون ذلك أول هجوم كبير معروف على موقع عسكري روسي في شبه جزيرة القرم، التي استولى عليها الكرملين من أوكرانيا عام 2014. 
 
(الحرة) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:30 | 2022-08-10
16:30 | 2022-08-10
15:30 | 2022-08-10
15:00 | 2022-08-10
14:30 | 2022-08-10
14:00 | 2022-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website