الصدر يمهل القضاء لحل البرلمان

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طالب رجل الدين العراقي مقتدى الصدر الجهات القضائية المختصة بحل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات مبكرة.وقال الصدر، في بيان عبر "تويتر" حمل ردا مباشرا على زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي: "ربما يقول قائل إن حل البرلمان يحتاج إلى جلسة للنواب ليحل نفسه، كلا، فإن فيه كتلا متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد، ولن يخضعوا لمطالبة الشعب بحله"، مؤكدا أن "الحل لا ينحصر في عقد الجلسة التي سبق أن دعا لها المالكي مساء الاثنين الماضي".وأضاف مخاطباً رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، آملا أن "يصحح المسار، وخصوصا بعد انتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس الجمهورية، وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة محاصصاتية، فضلا عن الأغلبية الوطنية أو المستقلة، وبعيدا عن الوجوه القديمة الكالحة التي يئس منها الشعب والتي إن لم تك فاسدة فهي إما قاصرة أو مقصرة".وحثّ الصدر القضاء، رغم الضغوط السياسية والأمنية والتسريبات التي يتعرّض لها، على حل البرلمان، استنادا إلى ما وصفها بالمخالفات الدستورية، خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل، وتكليف رئيس الجمهورية مشكورا بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط "سنعلن عنها لاحقا"، كما حثّ الثوار على استمرار الاعتصام والاستعداد لموقف في حال خذل الشعب مرة أخرة.