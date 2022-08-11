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عربي-دولي

بعد طول انتظار.. كيم يعلن "انتصار" كوريا الشمالية في "معركة كورونا"

Lebanon 24
11-08-2022 | 00:00
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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، يوم الخميس، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أعلن انتصار بلاده في معركتها مع فيروس كورونا.


وقال المصدر إن كيم أمر برفع حالة الطوارئ القصوى التي فرضتها السلطات لمكافحة الجائحة في مايو الماضي.
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في غضون ذلك، ذكرت شقيقة زعيم كوريا الشمالية أن تفشي كوفيد-19 نتج عمن وصفتهم بالأعداء في كوريا الجنوبية.

وكانت كوريا الشمالية من آخر الدول التي تعلن رصد فيروس كورونا في البلاد، فيما كانت مؤسسات دولية تشكك في صدق الرواية الرسمية بشأن المرض.

وفي تموز الماضي، قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، إن أول تفش تشهده لمرض كوفيد-19 بدأ بملامسة المصابين "لأشياء غريبة" بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية.
 
 
ومع إعلان بيونغيانغ نتائج تحقيق أجرته، أمرت السكان "بالتعامل بحذر مع الأشياء الغريبة التي تحملها الرياح وغيرها من الظواهر الجوية والبالونات في المنطقة الواقعة على طول خط الترسيم الفاصل والحدود".

ولم تذكر الوكالة كوريا الجنوبية على نحو مباشر، لكن منشقين وناشطين من كوريا الشمالية يرسلون منذ عشرات الأعوام بالونات من كوريا الجنوبية عبر الحدود شديدة التحصين تحمل منشورات ومساعدات إنسانية.
 
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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