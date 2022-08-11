Advertisement

عربي-دولي

الكلمة الفصل لموسكو.. أوكرانيا تطلب من سويسرا تمثيلها دبلوماسيا في روسيا

Lebanon 24
11-08-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-979717-637957989769227854.jpg
Doc-P-979717-637957989769227854.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت سويسرا أن أوكرانيا طلبت من بيرن تمثيلها دبلوماسيا في روسيا، إلا أن مثل هذا الإجراء لن يدخل حيز التنفيذ إلا إذا وافقت عليه موسكو.
 
وأعربت سويسرا الدولة المحايدة تقليديا، منذ أن أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا يوم 24 شباط، عن استعدادها لتقديم المساعدة الدبلوماسية والقيام بدور الوساطة.
Advertisement

وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية يوم الأربعاء أن كييف طلبت تفويض سويسرا مهمة "القوة الحامية" لمصالحها في روسيا، مؤكدة بذلك ما نشرته صحيفة "لوزيرنر تسايتونغ".

ولفتت الخارجية الأوكرانية إلى أن تفويض "القوة الحامية" يسمح للدول بـ"الإبقاء على علاقات منخفضة المستوى وتوفير الحماية القنصلية لمواطني الدولة المعنية".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدثة باسم الخارجية الأوكرانية "استكمال المفاوضات" بهذا الشأن، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل باعتبار أن "السرية عنصر أساسي" لإنجاح هذا المسعى، مشددة في نفس الوقت أنه "كي يدخل تفويض القوة الحامية حيز التنفيذ، يتعين على روسيا أن تعطي موافقتها".

وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية في هذا السياق إلى أن الأمر قد لا يكون سهلا لأن بيرن سبق أن أثارت غضب موسكو "بتماشيها مع قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على روسيا، حيث تساءلت حينها إن كان لا يزال من الممكن اعتبار سويسرا محايدة".

يشار إلى أن سويسرا لديها "تقليدا طويلا في التصرف كقوة حامية، حيث لعبت هذا الدور خلال الحرب الفرنسية البروسية بين عامي 1870 و1871".

وتمثل سويسرا في الوقت الحالي "المصالح الدبلوماسية لبلدان عدة، مثل مصالح الولايات المتحدة في ايران ومصالح إيران في كندا ومصالح إيران في السعودية والعكس، والمصالح الإيرانية في مصر وأيضا المصالح الروسية في جورجيا والعكس".
 
(الحدث)
المصدر: الحدث
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:30 | 2022-08-11
02:00 | 2022-08-11
01:00 | 2022-08-11
00:30 | 2022-08-11
00:00 | 2022-08-11
23:30 | 2022-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website